ЕР подготовит для проведения «Диктанта Победы» связанные с ВОВ знаковые места

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», 26 апреля в стране пройдет Международное масштабное тестирование на знание истории Великой Отечественной войны пройдет ровно через месяц.

«Единая Россия» проводит «Диктант Победы» уже в шестой раз. Задания в этом году будут посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР (один из ключевых этапов освободительной миссии Красной Армии), юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам.

«Площадки будут открыты во всех российских регионах. „Диктант Победы“ пройдет в 50 иностранных государствах. Он будет переведен на пять языков — английский, французский, арабский, китайский, испанский. В прошлом году число площадок диктанта превысило 21 тысячу, а количество участников составило 1,9 миллиона человек. Мы планируем, что количество площадок и участников в этом году снова вырастет», — отметил координатор партпроекта «Историческая память», — рассказал председатель комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.

Тестирование проведут в школах, музеях, на вокзалах, в поездах дальнего следования, в аэропортах и в самолетах. Площадки организуют во всех знаковых местах, которые связаны с Великой Отечественной войной и ее Героями.

Вопросы теста для российских и иностранных участников составляют ведущие ученые-историки Российского исторического и Российского военно-исторического обществ. Они же вместе с экспертами разрабатывают подготовительные тесты для тех, кто планирует принять участие в «Диктанте Победы». Их можно пройти на сайте диктантпобеды.рф. Подготовиться помогут также исторические интеллектуальные игры «1418» и «Наша Победа».

Центральная площадка акции — Музей Победы в Москве — организует в новых регионах тематические выставки и открытый лекторий «Диктанта Победы» в восьми федеральных округах, проведет мультимедийные выставки и цифровые экскурсии, которые помогут всем желающим больше узнать о событиях 1941-1945 гг.

«Диктант Победы» проводится под эгидой партпроекта «Единой России» «Историческая память». Партнерами акции традиционно выступают Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, движение «Волонтеры Победы», а также министерства, ведомства, негосударственные и общественные организации, госкорпорации. Активное участие принимают в акции силовые ведомства: Минобороны, Росгвардия, МВД, МЧС.

«26 апреля Рязанская область в шестой раз присоединится к международному историческому диктанту на тему Великой Отечественной войны «Диктант Победы». В этом году в регионе будет подготовлено рекордное количество площадок для проведения акции. В настоящий момент их зарегистрировано 191. И это количество с каждым днем увеличивается. Ориентируемся на 20 тысяч участников и 200 площадок. Традиционно большинство из них будет работать на базе муниципальных общеобразовательных организаций. «Диктант Победы» можно будет написать, как и в прошлом году, на уникальных площадках. Всего их будет 9. В том числе в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина в селе Константиново, Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике «Рязанский Кремль», в мемориальном комплексе «Музей-усадьба И.П. Павлова», доме-музее К.Э. Циолковского в селе Ижевском. Руководители общественных объединений соберутся в Доме ТОС в городе Рязани, руководители национально-культурных автономий — в Доме общественных организаций. Также к акции присоединятся лекторы Российского общества «Знание». Одна из площадок будет организована на базе Штаба общественной поддержки «Единой России», — пояснил региональный координатор партийного проекта «Историческая память», ректор Рязанского института развития образования Андрей Кашаев.