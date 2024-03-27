Число пострадавших при теракте в «Крокус сити холле» возросло до 360

Напомним, теракт произошел в пятницу, 22 марта. Спасательные работы на месте теракта продолжались пять дней.

Число пострадавших при теракте в «Крокус сити холле» возросло до 360. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр медицины катастроф.

Напомним, теракт произошел в пятницу, 22 марта. Спасательные работы на месте теракта продолжались пять дней.

Погибли более 130 человек. Суд арестовал восемь человек по делу о теракте. Власти считают, что за его организацией стоит Украина.

Подробнее о теракте можно прочитать в нашем сюжете.