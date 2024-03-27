Число пострадавших при теракте в «Крокус сити холле» возросло до 360
Напомним, теракт произошел в пятницу, 22 марта. Спасательные работы на месте теракта продолжались пять дней.
Число пострадавших при теракте в «Крокус сити холле» возросло до 360. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр медицины катастроф.
Напомним, теракт произошел в пятницу, 22 марта. Спасательные работы на месте теракта продолжались пять дней.
Погибли более 130 человек. Суд арестовал восемь человек по делу о теракте. Власти считают, что за его организацией стоит Украина.
Подробнее о теракте можно прочитать в нашем сюжете.