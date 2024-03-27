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28-летнего рязанца отправили в исправительный центр за повторную пьяную езду
Установлено, что мужчина снова сел за руль после употребления спиртного.

28-летнего рязанца отправили в исправительный центр за повторную пьяную езду. Об этом сообщает прокуратура региона.

Установлено, что в июне 2023 года мужчина, осужденный за вождение в состоянии алкогольного опьянения, снова сел за руль после употребления спиртного. Его остановили сотрудники ГИБДД.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде одного года принудительных работ с отбыванием в исправительном центре.