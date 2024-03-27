18 рязанских улиц остались без света
Подачу электричества планируют возобновить в течение трех часов с момента отключения.
18 рязанских улиц остались без электричества. Об этом сообщили в МУП РГРЭС.
Ресурс отсутствует по адресам:
- Бронная
- Магистральная
- Октябрьская
- -Энгельса
- Заречная
- Луговая
- Северная
- Дачная
- Луковская
- Шабулина
- Рабочих
- Речников
- Бакинских комиссаров
- Скоморошинская
- Кремль
- Рыбацкая
- Касимовское шоссе
- Быстрецкая
Ремонтно-восстановительными работами занимается бригада предприятия. Подачу электричества планируют возобновить в течение трех часов с момента отключения.