Жители Дядькова пожаловались на провал грунта из-за образовавшихся «гейзеров»

Отмечается, что «Водоканал» и Администрация города на вопросы не отвечают.

Жители Дядькова пожаловались на провал грунта из-за образовавшихся «гейзеров». Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «RZN.Life».

"На берегу затона бьют вот такие фонтаны, все лето 2023 и до сих пор это продолжается. Практически весь берег уже размыт, произошло расслоение грунта и образовались провалы", — написал автор поста.

Отмечается, что «Водоканал» и Администрация города на вопросы не отвечают.