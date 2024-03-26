За несколько дней в Дашково-Песочне зафиксировали два превышения ПДК сероводорода в воздухе

Отмечается, что в других районах Рязани превышений не было. Результаты направили в природоохранную прокуратуру.

За несколько дней в Дашково-Песочне зафиксировали два превышения ПДК сероводорода в воздухе. Об этом сообщает пресс-служба минприроды Рязанской области.

Первое нарушение зафиксировали 21 марта. Превышение ПДК сероводорода в Дашково-Песочня, составляло 4,3 ПДКмр.

Еще одно превышение ПДК вредных веществ зафиксировали в районе 24 марта. Максимальный уровень сероводорода в воздухе составил 2,4 ПДКмр.

Отмечается, что в других районах Рязани превышений не было. Результаты направили в природоохранную прокуратуру.