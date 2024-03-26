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Юные экологи посетили конференцию при поддержке Рязанской НПК

Юные экологи из детской общественной организации «Хозяин Мещеры» поучаствовали в ежегодной научно-практической конференции «Участие в сохранении природного и культурного наследия». Они совершили поездку при поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть»).

В конференции участвовали более 50 юных исследователей из трех региональных школ — Спасской СОШ, Ижевской СОШ и рязанской школы № 47

Научные сотрудники заповедника заслушали шесть докладов. Юные исследователи представили работы по изучению комнатных растений-аллергенов, птицы, похожей на кур, лекарственных растений Спасского района, пчеловодства, влияния изменения климата на биоразнообразие животных села Ижевское. Учащийся школы № 47 Матвей Потемкин представил исследовательскую работу «Заяц-русак: раскрываем загадки».

«Научные исследования — это очень большой труд. Надо знать проблему, высказать гипотезу, провести наблюдения или опыты. В завершении всё сравнить, проанализировать и сделать выводы. В своей работе Матвей исследовал этимологию названия зайца-русака в русском, древнерусском и латинском языках. Из работ других юных исследователей очень интересно было узнать о поведении диких куропаток зимой, о важности сбора и правильной заготовке лекарственных трав, о медоносных пчелах и различиях сортов меда. Очень интересный вышел обмен опытом», — рассказала учитель географии школы № 47 Елена Енякина.

Научные сотрудники-члены жюри отметили высокое качество докладов, основанные на тщательно проделанной и продуманной работе школьников. На память каждый докладчик получил диплом и памятный подарок. После конференции школьники изучили новую музейную экспозицию под открытым небом — ее зимой оформили сотрудники заповедника.

Рязанская НПК ведет активную экопросветительскую работу среди молодых людей. Школьники и студенты при поддержке завода регулярно совершают экологические и исследовательские экспедиции по изучению особенностей природы родного края, участвуют в экологических уроках. Также предприятие сотрудничает с Окским заповедником. Сохранение окружающей среды для будущих поколений является неотъемлемой частью корпоративной культуры и принципов ведения деятельности Рязанской НПК.