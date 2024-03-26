ВС РФ нанесли групповой удар по центрам принятия решений ВСУ

ПВО РФ за сутки уничтожила 131 украинский беспилотник, сбила две ракеты С-200 и 15 снарядов РСЗО HIMARS и Vampire.

ВС РФ нанесли групповой удар по центрам принятия решений ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.

По данным министерства, российские военные в течение суток нанесли удар высокоточным оружием удар по центрам принятия решений, объектам СБУ, предприятиям ВПК Украины. Также ВС РФ на донецком направлении уничтожили четыре станции РЭБ и станцию контрбатарейной борьбы ВСУ.

На Купянском, Донецком, Авдеевском и Херсонском направлениях российские подразделения улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи.

ПВО РФ за сутки уничтожила 131 украинский беспилотник, сбила две ракеты С-200 и 15 снарядов РСЗО HIMARS и Vampire.

За сутки ВСУ потеряли около 880 боевиков.