В Югре в ДТП погибли мать и дочь, уехавшие после отмененных из-за теракта соревнований

В Югре в ДТП погибли женщина с дочерью, уехавшие из Санкт-Петербурга из-за отмененных соревнований после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил Telegram-канал «Плохие новости».

31-летняя женщина приехала в Петербург ради соревнований, в которых должна была участвовать девятилетняя дочь. Однако их отменили из-за теракта и последующего траура. Они решили обратно вернуться в ХМАО.

На трассе их автомобиль столкнулся на трассе с рейсовым автобусом. Девочка, мать и их 53-летний водитель погибли на месте. По предварительной версии, автомобилист уснул за рулем и вылетел на «встречку». Случилось лобовое столкновение.

Мать и дочь похоронят в Башкирии.