Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 26
Срд, 27
Чтв, 28
ЦБ USD 92.78 0.17 26/03
ЦБ EUR 100.37 0.15 26/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
2 863
Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
20 марта 14:45
3 518
Управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич показал, что пр...
Представители редакции РЗН. инфо побывали на территории...
11 марта 13:27
8 912
Рязанские повара приготовили более 2000 блюд на ВФМ
Выступление команды Ассоциации Кулинаров Рязанского Кра...
5 марта 11:49
10 946
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Югре в ДТП погибли мать и дочь, уехавшие после отмененных из-за теракта соревнований

В Югре в ДТП погибли женщина с дочерью, уехавшие из Санкт-Петербурга из-за отмененных соревнований после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил Telegram-канал «Плохие новости».

31-летняя женщина приехала в Петербург ради соревнований, в которых должна была участвовать девятилетняя дочь. Однако их отменили из-за теракта и последующего траура. Они решили обратно вернуться в ХМАО.

На трассе их автомобиль столкнулся на трассе с рейсовым автобусом. Девочка, мать и их 53-летний водитель погибли на месте. По предварительной версии, автомобилист уснул за рулем и вылетел на «встречку». Случилось лобовое столкновение.

Мать и дочь похоронят в Башкирии.