В Тверской области зарезали 75-летнюю пенсионерку

В Тверской области зарезали 75-летнюю пенсионерку. Об этом со ссылкой на региональное СУ СК России сообщило издание « Афанасий Бизнес ».

В ведомстве уточнили, что труп женщины нашли во время тушения пожара 25 марта на улице Большая Садовая. На шее и руке были колото-резаные раны.

Место преступления осмотрели следователь, криминалист и сотрудники полиции. Обнаружено и изъято предполагаемое орудие преступления, иные следы и объекты, необходимые для расследования. Назначены экспертизы.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого в убийстве задержали, им оказался ранее судимый россиянин.