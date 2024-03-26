В Санкт-Петербурге отец держал дочь на цепи

Ребенка удалось спасти благодаря случаю.

В Санкт-Петербурге отец держал дочь на цепи. Об этом во вторник, 26 марта, сообщил «Telegram-канал 78|Новости». Житель Белоруссии уехал вместе с 12-летней дочерью в Петербург от жены, которая страдает алкоголизмом. Мужчина держал девочку на цепи, что та не ходила гулять, не кормил и систематически избивал.

Во время одного из конфликта несовершеннолетняя ударилась рукой, из-за чего ее пришлось госпитализировать. В медучереждении девочка сообщила об издевательствах. Ее отправили в социальный приют. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.