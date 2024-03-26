В Самарской области 30-летний член РДК* подорвался во время задержания

*организация признана террористической и запрещена в России

В Самарской области 30-летний член РДК* подорвался во время задержания. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника, он погиб в середине марта. Предварительно, его заподозрили в том, что по заданию СБУ он собирал взрывчатку и должен был устроить взрыв в пункте приема гуманитарной помощи.

Когда его пытались задержать, он начал убегать. В лесополосе он спрятался за деревом, однако его обнаружили. В руках у него было СВУ. Сотрудники спецслужб сказали ему выбросить взрывчатку, однако она взорвалась.

Позже у мужчины прошли обыски. На время мероприятий эвакуировали жильцов дома на улице Гагарина.

*организация признана террористической и запрещена в России