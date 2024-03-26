В Рязани полицейские сожгли более 36 кг наркотиков
В партию вошли около 9 кг наркотиков синтетического происхождения и 27 кг наркотиков растительного происхождения.
В Рязани полицейские сожгли более 36 кг наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Отмечается, что в специально отведенном месте полицейские в присутствии членов межведомственной комиссии сожгли более 36 кг наркотиков. В партию вошли около 9 кг наркотиков синтетического происхождения и 27 кг наркотиков растительного происхождения.
Приблизительная стоимость уничтоженных наркотиков на нелегальном розничном рынке составляет более 30 миллионов рублей.
Все сожженные наркотики были изъяты полицейскими в ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий и являлись вещественными доказательствами, приобщенными к уголовным делам.