В Рязани полицейские сожгли более 36 кг наркотиков

В партию вошли около 9 кг наркотиков синтетического происхождения и 27 кг наркотиков растительного происхождения.

В Рязани полицейские сожгли более 36 кг наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Отмечается, что в специально отведенном месте полицейские в присутствии членов межведомственной комиссии сожгли более 36 кг наркотиков. В партию вошли около 9 кг наркотиков синтетического происхождения и 27 кг наркотиков растительного происхождения.

Приблизительная стоимость уничтоженных наркотиков на нелегальном розничном рынке составляет более 30 миллионов рублей.

Все сожженные наркотики были изъяты полицейскими в ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий и являлись вещественными доказательствами, приобщенными к уголовным делам.