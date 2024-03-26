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В Рязани мужчина подрался с полицейским из-за того, что ему выдали паспорт гражданина РФ
По данным следствия, рязанец ударил полицейского когда пришел получать паспорт. Ему не понравилось, что в паспорте он числился гражданином РФ. Отмечается. что мужчина считал себя «гражданином СССР» *.

В Рязани мужчина подрался с полицейским из-за того, что ему выдали паспорт гражданина РФ. Об этом сообщает пресс-служба Советского районного суда.

По данным следствия, рязанец ударил полицейского когда пришел получать паспорт. Ему не понравилось, что в паспорте он числился гражданином РФ. Отмечается. что мужчина считал себя «гражданином СССР» *.

Суд поместил мужчину под стражу до 17 апреля.

*Движение «Граждане СССР» признано Министерством юстиции России экстремистской организацией.