В Росстате заявили, что рождаемость в России упала до рекордных показателей

По данным Росстата, в 2023 году суммарный коэффициент рождаемости снизился до 1,41%. Это самый низкий показатель с 2006 года.

В Росстате заявили, что рождаемость в России упала до рекордных показателей. Об этом сообщает РБК .

По данным Росстата, в 2023 году суммарный коэффициент рождаемости снизился до 1,41%. Это самый низкий показатель с 2006 года.

Среди причин снижения рождаемости — вступление в репродуктивный возраст женщин, родившихся в 1990-е годы, численность которых меньше, чем у поколения 1980-х.

При этом в настоящее время в России наблюдается повышение числа третьих и последующих детей, рожденных одной женщиной.