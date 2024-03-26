В России планируют возобновить выпуск автомобилей «Волга» к середине 2024 года

Автозавод ГАЗ подал заявку на регистрацию нового товарного знака Volga.

В России планируют возобновить выпуск автомобилей «Волга» к середине 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, автозавод ГАЗ подал заявку на регистрацию нового товарного знака Volga.

Завод намерен зарегистрировать знак по 22 классам МКТУ, среди них — легковые и грузовые автомобили, автобусы, запчасти, аксессуары и украшения, канцелярские принадлежности, одежда и обувь.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказывал РИА Новости, что производство автомобилей «Волга» начнется в Нижнем Новгороде в середине 2024 года.