В России планируют ужесточить миграционное законодательство

Законопроект разработали в Минтруде, его поддержали в профильном кабинете Госдумы.

В России планируют ужесточить миграционное законодательство. Об этом сообщили « Известия ».

Законопроект разработали в Минтруде, его поддержали в профильном кабинете Госдумы.

Срок заключения трудовых договоров с мигрантами планируют ограничить двумя годами при условии работы у одного работодателя.

«Как показывает практика, это достаточный срок для завершения тех проектов, под которые был нанят специалист. Если потребность в работнике сохраняется, работодатель сможет вновь прибегнуть к механизму организованного набора, в том числе, в отношении этого сотрудника. Если трудовые отношения с работодателем, который привлекал специалиста, завершены, ему необходимо будет покинуть страну в установленный срок», — указано в публикации «Известий».

На данный момент по законодательству трудовые договоры с иностранцами могут заключаться на бессрочной и срочной основе.