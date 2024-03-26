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В РГРТУ состоялось мероприятие, посвященное трагическим событиям в «Крокус Сити Холле»

Во вторник, 26 марта, в актовом зале Рязанского радиотехнического университета состоялось мемориальное мероприятие в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» с участием Губернаторского камерного оркестра Рязанской области под управлением Сергея Проскурина. Собравшиеся почтили память жертв трагедии минутой молчания.

Мероприятие посетили более 300 студентов и работников университета, музыканты исполнили несколько произведений российских и зарубежных композиторов.

«Знаете, наша жизнь развивается по спирали, и мы постоянно приходим к одному и тому же, что нужно с глубоким уважением относиться к своей культуре, к своей стране, к своей Родине. И мне кажется, что мы должны осознать, что мы целостная цивилизация, самостоятельная. Мы не Европа и не Восток, мы страна с русской культурой, с русской грамматикой, с русской музыкой, с русским мировоззрением, отношением к бытию, к сознанию. Оно другое, но это не значит, что оно плохое или оно хорошее, оно просто другое. И не всегда культурные ценности трезво и правильно воспринимаются с разных сторон», — сказал Проскурин.