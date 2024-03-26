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В Москве задержали замруководителя федеральной таможенной службы Елену Ягодкину
Ее подозревают в коррупции.

В Москве задержали замруководителя федеральной таможенной службы Елену Ягодкину. Об этом во вторник, 26 марта, сообщил «Комерсантъ», со ссылкой на источник в Следственном комитете. На рабочем месте провели обыск.

По предварительным данным, это связано с начислением таможенных пошлин с 2011 по 2019 год. По информации ФТС, с августа 2011 года Елена Ягодкина занимала должность первого замначальника главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования, с января 2018 года возглавила управление.

13 сентября 2019 года она была назначена заместителем руководителя службы. Работает в таможенных органах с 1997 года. Была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.