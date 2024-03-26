В квартире судимого рязанца нашли метадон

Возбуждено уголовное дело.

В Рязани задержали 38-летнего мужчину с наркотиками. Об этом сообщило региональное УМВД.

Патрульные остановили мужчину, поведение которого показалось им подозрительным. Прохожим оказался ранее судимый за незаконное хранение наркотиков 38-летний житель Рязани. Отвечая на вопросы, он признался, что хранит дома запрещенные вещества.

К разбирательству подключились сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД. При обследовании квартиры оперативники нашли и изъяли сверток с 4,83 граммами метадона.

Полицейские устанавливают, где и с какой целью он приобрел вещества. На мужчину завели уголовное дело.