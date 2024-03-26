В «Крокус Сити Холле» завершились аварийно-спасательные работы

Всего спасатели разобрали и вывезли более 900 кубометров обрушившихся конструкций. К аварийно-спасательным работам привлекались более 1 000 специалистов и свыше 300 единиц техники.

Аварийно-спасательные работы в «Крокусе» завершены. Об этом сообщили в пресс-служба МЧС России.

Во вторник, 26 марта, специалисты ведомства полностью ликвидировали последствия пожара и закончили разбор завалов.

Всего спасатели разобрали и вывезли более 900 кубометров обрушившихся конструкций. К аварийно-спасательным работам привлекались более 1 000 специалистов и свыше 300 единиц техники.

Теперь работы будут проводиться механизированным способом с применением инженерной техники.