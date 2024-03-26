В Красноярском крае годовалая девочка погибла при пожаре в жилом доме

Возгорание произошло утром во вторник, 26 марта, в деревне Георгиевка.

В Красноярском крае годовалая девочка погибла при пожаре в жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГСУ СК России.

Возгорание случилось утром во вторник, 26 марта, в деревне Георгиевка.

После тушения пожара спасатели нашли труп ребенка. По предварительной информации, в доме жила семья с ребенком. Утром случился пожар. Очаг возгорания зафиксировали на кухне дома. Вероятной причиной называют неосторожное обращение с источниками огня. Мать ребенка доставили в больницу.

Возбуждено уголовное дело.