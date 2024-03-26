В Иркутске два человека отравились консервированными грибами
В Иркутске два человека отравились консервированными грибами. Об этом со ссылкой на местное управление Роспотребнадзора сообщил телеканал РЕН ТВ.
По предварительной версии, у отравившихся выявили ботулизм.
«Установлено, что продукция, послужившая, по предварительным данным, причиной случаев ботулизма, — „Грузди резаные соленые, по домашнему рецепту“», —
В Роспотребнадзоре заявили, что купившим грибы людям нужно вернуть в магазины и не употреблять их в пищу. Партии продукции сняты с продажи. Для принятия мер информацию направили в управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю.