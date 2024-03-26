В Иркутске два человека отравились консервированными грибами

В Иркутске два человека отравились консервированными грибами. Об этом со ссылкой на местное управление Роспотребнадзора сообщил телеканал РЕН ТВ.

По предварительной версии, у отравившихся выявили ботулизм.

«Установлено, что продукция, послужившая, по предварительным данным, причиной случаев ботулизма, — „Грузди резаные соленые, по домашнему рецепту“», — указано в заявлении ведомства. Уточняется, что ИП зарегистрирован в Алтайском крае.

В Роспотребнадзоре заявили, что купившим грибы людям нужно вернуть в магазины и не употреблять их в пищу. Партии продукции сняты с продажи. Для принятия мер информацию направили в управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю.