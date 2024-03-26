В Госдуме предложили изъять книги иноагентов из российских библиотек
Закон может вступить в силу 1 сентября.
В Госдуме предложили изъять книги иноагентов из российских библиотек. Об этом пишет РЕН.ТВ.
Отмечается, что изменения хотят внести в Федеральный закон «О библиотечном деле».
Проект подразумевает ограничение доступа посетителей библиотек к произведениям иноагентов. Соответствующий перечень таких произведений будет в дальнейшем установлен Минкультуры России.
Закон может вступить в силу 1 сентября.