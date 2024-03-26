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В Госдуме обсудят снятие моратория на смертную казнь
Отмечается, что на первом этапе планируется инициировать дискуссии на площадке Общественной палаты.

В Госдуме обсудят снятие моратория на смертную казнь. Об этом сообщили «Известия».

Отмечается, что на первом этапе планируется инициировать дискуссии на площадке Общественной палаты. Так называемые нулевые чтения готовы провести после того, как будет подготовлен парламентский законопроект. При этом вопрос отмены моратория может стать предметом рассмотрения Конституционного суда.

Также указано, что, если в России возобновят применение меры наказания, она не коснется исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле».