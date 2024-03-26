В ДТП с опрокинувшейся машиной в Рязанской области пострадала женщина
Авария произошла в понедельник, 25 марта, примерно в 20:40, на 239 километре трассы М-5.
В Рязанской области в ДТП пострадала 43-летняя женщина. Об этом сообщило региональное УМВД.
Авария произошла в понедельник, 25 марта, примерно в 20:40, на 239 километре трассы М-5 «Урал».
По предварительной информации, 24-летний рязанец на Renault Logan не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся.
В результате пострадала пассажирка. Пострадавшей оказали медицинскую помощь. По факту аварии полицейские начали проверку.