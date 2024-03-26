У доцента РГУ имени Есенина Игоря Хрусталева случился инсульт
Об этом во вторник, 26 марта, сообщила его жена, известная в Рязани джазовая певица Элла Хрусталева.
У доцента РГУ имени Есенина Игоря Хрусталева случился инсульт. Об этом во вторник, 26 марта, сообщила его жена, известная в Рязани джазовая певица Элла Хрусталева.
«Друзья, к большому горю страны добавилась беда в нашей семье: у мужа случился инсульт… Помолитесь о здравии болящего Игоря, пожалуйста», — написала женщина.
Игорь Хрусталев — кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры русского языка и методики его преподавания.
Фото с личной страницы Игоря Хрусталева «Вконтакте».