У доцента РГУ имени Есенина Игоря Хрусталева случился инсульт

Об этом во вторник, 26 марта, сообщила его жена, известная в Рязани джазовая певица Элла Хрусталева.

У доцента РГУ имени Есенина Игоря Хрусталева случился инсульт. Об этом во вторник, 26 марта, сообщила его жена, известная в Рязани джазовая певица Элла Хрусталева.

«Друзья, к большому горю страны добавилась беда в нашей семье: у мужа случился инсульт… Помолитесь о здравии болящего Игоря, пожалуйста», — написала женщина.

Игорь Хрусталев — кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры русского языка и методики его преподавания.

Фото с личной страницы Игоря Хрусталева «Вконтакте».