Скончался бывший худрук Рязанского народного хора имени Попова Александр Козырев

Отмечается, что в апреле 2023 года и артисты, и зрители поздравляли его на сцене филармонии с 75-летием.

Скончался бывший худрук Рязанского государственного академического русского народного хора имени Попова Александр Козырев. Об этом сообщается в официальной группе филармонии.

В 1981 году его пригласили на должность главного хормейстера. А с 1987 по 2003 годы он стал художественным руководителем хора.

Отмечается, что в апреле 2023 года и артисты, и зрители поздравляли его на сцене филармонии с 75-летием.