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Рязанские транспортные полицейские задержали приезжего с наркотиками
Инцидент произошел на станции «Рязань-2».

Рязанские транспортные полицейские задержали приезжего с наркотиками. Об этом сообщила пресс-служба линейного отдела МВД России на транспорте.

Полицейские на станции «Рязань-2» нашли распространителя наркотиков. Мужчина делал «закладку» недалеко от железнодорожных путей. Его задержали и доставили в дежурную часть линейного отдела. Им оказался приезжий из Нижегородской области.

При досмотре у мужчины нашли и изъяли 11 свертков с веществом. Экспертиза установила, что содержимым является 4,96 грамма метадона.

При досмотре автомобиля и обыске на квартире задержанного нашли сверток, подготовленный для фасовки, содержащий 24 грамма метадона.

Всего у мужчины изъяли 28,96 грамма синтетического наркотика.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу.