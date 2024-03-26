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Замначальника рязанского УМВД дал рекомендации после сообщений со склонением к терроризму
Ранее рязанцы рассказывали, что им поступали сообщения, где их пытались завербовать и склонить к совершению терактов.

Замначальника УМВД по Рязанской области Дмитрий Григорьев прокомментировал информацию о сообщениях, в которых неизвестные пытались склонить горожан к террористической деятельности.

Уточняется, что сообщения могли поступать из недружественных стран. Также Григорьев отметил, что особо уязвимой категорией являются подростки и молодежь.

Полиция дала рекомендации родителям:

  • заранее проинформировать детей и подростков обо всех возможных рисках и угрозах сети Интернет;
  • научить ребенка не отвечать на сомнительные предложения и сообщения в социальных сетях;
  • спрашивать или аккуратно проверять с кем ведет переписку ребенок в личных сообщениях;
  • обращать внимание на поведение и новые интересы ребенка;
  • обращать внимание, если ребенок в реальной жизни выполняет задания, полученные в Интернете, так называемые «челленджи». Они могут содержать опасные для здоровья действия.

В полиции отметили, что подростку надо сообщать о любых подозрительных предположениях и новых знакомых родителям и педагогам, а подозрительные сведения передавать в правоохранительные органы.