Замначальника рязанского УМВД дал рекомендации после сообщений со склонением к терроризму
Ранее рязанцы рассказывали, что им поступали сообщения, где их пытались завербовать и склонить к совершению терактов.
Уточняется, что сообщения могли поступать из недружественных стран. Также Григорьев отметил, что особо уязвимой категорией являются подростки и молодежь.
Полиция дала рекомендации родителям:
- заранее проинформировать детей и подростков обо всех возможных рисках и угрозах сети Интернет;
- научить ребенка не отвечать на сомнительные предложения и сообщения в социальных сетях;
- спрашивать или аккуратно проверять с кем ведет переписку ребенок в личных сообщениях;
- обращать внимание на поведение и новые интересы ребенка;
- обращать внимание, если ребенок в реальной жизни выполняет задания, полученные в Интернете, так называемые «челленджи». Они могут содержать опасные для здоровья действия.
В полиции отметили, что подростку надо сообщать о любых подозрительных предположениях и новых знакомых родителям и педагогам, а подозрительные сведения передавать в правоохранительные органы.