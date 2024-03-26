Рязанская мэрия прокомментировала жалобу рязанцев на провал грунта в Дядькове

Отмечается, что повреждение произошло на системе артезианского водоснабжения Окского водозабора.

Рязанская мэрия прокомментировала жалобу рязанцев на провал грунта из-за образовавшихся «гейзеров» в Дядькове. Комментарий дали в пресс-службе ведомства.

Как отметили в мэрии, повреждение произошло на системе артезианского водоснабжения Окского водозабора.

«Сообщение о повреждении появилось в социальных сетях в воскресенье, сегодня утечку оперативно устранили. Из трубы текла питьевая вода. Вреда окружающей среде не нанесено», — добавили в мэрии.