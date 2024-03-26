Рязанец угрожал зарезать сожительницу

Инцидент произошел на улице Соколовской.

Рязанец угрожал зарезать сожительницу. Об этом сообщило региональное УМВД.

Инцидент произошел на улице Соколовской. В полицию обратились рязанцы. Они рассказали о семейной ссоре, в ходе которой мужчина собирался убить супругу.

На место направили патрульных. Прибыв на адрес, они выяснили, что 33-летний рязанец в пылу ссоры угрожал убийством ножом 28-летней сожительнице. Мужчину задержали. Его препроводили в отдел МВД России по Октябрьскому району.

На рязанца завели уголовное дело.