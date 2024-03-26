Рязанцев пригласили на Всероссийскую ярмарку трудоустройства

Участникам помогут найти работу.

Рязанцев пригласили на Всероссийскую ярмарку трудоустройства. Об этом сообщило минтруда и соцзащиты региона. «Работа России. Время возможностей» состоится 12 апреля в Точке кипения на улице Каширина, 1Б.

Участникам помогут в подборе профессии и планировании карьеры более 100 работодателей, в том числе предприятия ОПК, сельхозпроизводители, инвестиционные компании.

Для студентов и выпускников учебных учреждений запланированы мастер-классы. Для старшеклассников будут работать интерактивные площадки, проведут профориентационное тестирование.

Сотрудники Центра занятости расскажут желающим о господдержке при трудоустройстве или переезде, а также по повышении квалификации или переобучении.

Подробная информация по телефону: +7 (4912) 26-60-31

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