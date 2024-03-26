Рязанца осудят по статье о реабилитации нацизма

СК направил уголовное дело в суд.

Рязанца осудят по статье о реабилитации нацизма. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, ранее судимый 39-летний житель Рязани выкладывал на своей персональной странице в одной из социальных сетей текстовые и видеоматериалы, выражающие отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран «оси». Мужчина одобрял преступления, установленные приговором.

Также мужчина выкладывал посты, выражающие неуважение к дню воинской славы России — Дню защитника Отечества.

Отмечается, что оперативное сопровождение расследования осуществляли сотрудниками ЦПЭ УМВД России по Рязанской области.

СК направил уголовное дело в суд.