Россиянам рассказали о новом виде мошенничества при покупке летней резины

Чаще всего они пишут в мессенджеры, представляются менеджерами и предлагают внести предоплату.

Россиянам рассказали о новом виде мошенничества при покупке летней резины. Об этом сообщает РЕН.ТВ.

Отмечается, что обманщики создают поддельные интернет-магазины летних колес по привлекательным ценам. Люди оформляют заказ, а деньги уходят мошенникам.

Хозяин машины оправдывается — он должен был переобуть свой автомобиль в новую летнюю резину и даже подобрал подходящий вариант. Однако наткнулся на мошенников, которые обули только его самого.

Чаще всего они пишут в мессенджеры, представляются менеджерами и предлагают внести предоплату.

Эксперты замечают, что главная ошибка автолюбителей — экономия. Шанс попасть к недобросовестному продавцу на вторичном рынке высок.