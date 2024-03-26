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При ночной атаке на Белгород пострадали два человека
Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

При атаке на Белгород пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Тревожная у нас с вами выдалась ночь. Давно не было ночных атак на город Белгород. Пострадало 2 человека в Белгородском районе, им оказана медицинская помощь», — указано в публикации.

Гладков добавил, что специалисты проведут домовой обход утром после обстрела и приступят к восстановлению. При этом губернатор отметил, что ночью не включали сигнал ракетной опасности — это сделано, чтобы люди после получения не выходили на улицу и не начинали ехать в автомобилях в попытках скрыться от опасности. Гладков поинтересовался, правильно ли поступают власти.

В ночь на вторник, 26 марта, в Белгородской области сбили 13 воздушных целей. Повреждения получили 20 частных жилых домовладения и одна хозпостройка.