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Полиция разыскивает свидетелей смертельной аварии в Спасском районе
В результате происшествия погиб пенсионер.

Полиция разыскивает свидетелей смертельной аварии в Спасском районе. Об этом во вторник, 26 марта, сообщило УМВД России по Рязанской области. ДТП произошло 31 июля 2023 года, примерно в 8:50, в Спасском районе на 6-ом километре автодороги «Рязань-Шумашь-Спасск-Рязанский-Ижевское-Лакаш-Федотьево-Веретье».

62-летний рязанец, за рулем «Тойота Хайлюкс» столкнулся с велосипедом под управлением 83-летнего жителя Спасского района. В результате происшествия пожилой велосипедист скончался.

Свидетелей инцидента просят обратиться в Отдел № 4 Следственной части Следственного управления УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корп. 1 или по телефону (4912) 29-72-56.