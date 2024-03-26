Полиция ищет очевидцев аварии с автобусом в центре Рязани

В ДТП пострадала женщина.

Полиция ищет очевидцев аварии с автобусом в центре Рязани. Об этом во вторник, 26 марта, сообщили в пресс-службе силового ведомства. ДТП произошло 17 ноября 2023 года, примерно в 17:40, в Рязани напротив Центрального рынка, у дома № 57 по улице Маяковского. 47-летний рязанец, на автобусе ПАЗ совершил наезд на 52-летнюю жительницу Шиловского района.

В результате происшествия женщина-пешеход получила травмы и была госпитализирована.

Свидетелей инцидента просят обратиться в Отдел № 4 Следственной части Следственного управления УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корп. 1 или по телефону (4912) 29-72-56.