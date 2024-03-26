Около ТЦ «Малина» в Рязани заметили автомобили полиции и Росгвардии

«Проверяют у подозрительных людей сумки и документы. Вероятно, это связано с сообщениями от телефонных террористов подросткам, которых просят пронести в ТЦ рюкзак за 400 тысяч», — отметил автор.

Около ТЦ «Малина» в Рязани заметили автомобили полиции и Росгвардии. Об этом во вторник, 26 марта, сообщили в Telegram-канале «Подслушано в Рязани».

По словам автора поста, возле «Малины» дежурит полиция и Росгвардия.

«Проверяют у подозрительных людей сумки и документы. Вероятно, это связано с сообщениями от телефонных террористов подросткам, которых просят пронести в ТЦ рюкзак за 400 тысяч», — отметил автор.