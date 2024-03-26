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Мошенники начали представляться жертвами теракта в «Крокус Сити Холле»
При помощи фишинговой рассылки по сбору средств для пострадавших они начали обманывать людей на деньги.

Мошенники начали представляться жертвами теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил Telegram-канал площадки.

При помощи фишинговой рассылки по сбору средств для пострадавших мошенники начали обманывать людей на деньги.

Отмечается, что «Крокус Сити Холл» не проводит сбора средств. Граждан попросили не переводить средства и не подписываться на фейковые сообщества в соцсетях.