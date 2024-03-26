Малков заявил о готовности региона к весенней посевной

Губернатор поучаствовал в совещании по вопросам готовности регионального АПК к проведению весенних полевых работ.

Губернатор Рязанской области Павел Малков поучаствовал в совещании по вопросам готовности регионального АПК к проведению весенних полевых работ. Об этом сообщил сайт облправительства.

Совещание прошло в рамках агропромышленного форума «Весенний сев 2024». На нем обсудили своевременное обеспечение сельхозпроизводителей необходимыми ресурсами для качественного проведения весенних полевых работ, программах кредитования и лизинга, мерах поддержки предприятий АПК.

По видеосвязи к участникам обратился глава департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Роман Некрасов.

От имени федерального министерства он выразил благодарность рязанским аграриям. Также чиновник отметил большое внимание и поддержку отрасли со стороны руководства области. «Эта поддержка помогает рязанским аграриям добиваться высоких показателей. По урожайности зерновых Рязанский регион занимает лидирующие позиции в ЦФО. В прошлом году область установила исторический рекорд по валовому сбору масличных культур, выполнила задачи по увеличению экспорта сельхозпродукции. Работа по наращиванию объемов производства сои, рапса, подсолнечника дает очень хорошие результаты, которые заметны на федеральном уровне. Видим системную работу, серьезные результаты», — сказал Роман Некрасов. Он же обратил внимание на темпы развития животноводства, внедрения современных технологий в отрасль.

Павел Малков отметил достойную работу аграрного сектора региона в 2023 году. «Показатели были высокими, несмотря на ЧС. Знаю, скольких нервов, переживаний, сил и средств это стоило. Огромная благодарность всем работникам сельского хозяйства. Регион к весеннему севу готов. В ближайшее время аграрии начнут работы, настрой позитивный. По плану общая посевная площадь в регионе составит 1 млн 130 тысяч гектаров, это рекордное значение за четверть века. Продолжаем укреплять базу АПК, развивать инфраструктуру хранения и переработки, обновлять технику, несмотря на все сложности. Хорошо, что есть свой посевной материал, это важно в условиях санкций. Конечно, очень важна и своевременная финансовая поддержка», — сообщил губернатор. Малков поручил минсельхозу области держать на особом контроле своевременное доведение средств господдержки до аграриев и до 1 июня передать минимум треть годового лимита (не менее 700 млн рублей) на покупку техники, ГСМ и другие нужды.

Глава минсельхоза региона Дмитрий Филиппов рассказал на совещании, что состояние озимых в регионе удовлетворительное, активно ведется подготовка семенного материала. По его словам, хозяйства полностью обеспечены семенами яровых зерновых культур, масличных, сахарной свеклы. Вся техника, которую планируется использовать в посевной, полностью готова к выходу в поле. Удобрений закуплено в необходимых объемах.

Губернатор осмотрел также выставку производителей и поставщиков спецтехники, аграрного оборудования, удобрений, семян, средств защиты растений, организованную в рамках агрофорума. Кроме того, он посетил конно-спортивный клуб «Авангард».