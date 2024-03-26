Малков: Рязанская область в целом готова к пожароопасному сезону

Согласно постановлению, сезон в регионе начнется с 1 апреля.

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил о готовности региона к пожароопасному сезону. Об этом пишет сайт облправительства.

Заседание правительства прошло во вторник, 26 марта. На нем утвержден проект постановления, разработанный в соответствии с требованиями правил противопожарного режима. Согласно документу, в Рязанской области с 1 апреля планируется установить начало пожароопасного сезона.

Губернатор рассказал о проведении ряда рабочих совещаний, на которых рассмотрены вопросы, касающиеся подготовки к пожароопасному сезону всех служб и ведомств, спецтехники, средств мониторинга, систематизации работы в этом направлении. По словам Малкова, в настоящее время все лесные зоны и пожароопасные территории охвачены системой видеонаблюдения. Отмечается, что обстановка отслеживается, в том числе с использованием искусственного интеллекта — это позволит оперативно распознавать очаги возгораний и соответствующим образом реагировать.

«В целом регион к пожароопасному периоду готов. Но понятно, что обстановка всегда очень сильно зависит и от погодных условий, и от ответственности граждан. Поэтому прошу всех рязанцев внимательнее относиться к ситуациям, которые могут привести к возникновению пожара. Не оставлять в лесу мусор, не сжигать траву, в случае необходимости быстро сообщать экстренным службам», — сказал Малков. Глава региона добавил, что беспроблемное прохождение пожароопасного периода во многом определяет ответственное соблюдение жителями региона требований безопасности и правил поведения в лесах.