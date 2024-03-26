Крышу здания минспорта Рязанской области починят за 15,5 миллионов рублей

Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Крышу здания дома № 1\54 на улице Полонского, где находится Министерство физической культуры и спорта Рязанской области, починят за 15 миллионов 512 тысяч 216 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Строение, у которого собираются ремонтировать крышу — объект культурного наследия регионального значения «Дом Рюмина».

Согласно документам, подрядчик разберет старое покрытие крыши и установит новое, отремонтирует деревянные элементы конструкций и покроет их огнезащитными средствами. Также установит слуховые окна, карнизы, пароизоляцию.

Работы должны завершить в течении 80 календарных дней после подписания контракта.