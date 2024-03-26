Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 26
Срд, 27
Чтв, 28
ЦБ USD 92.57 -0.21 27/03
ЦБ EUR 100.41 0.04 27/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
3 011
Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
20 марта 14:45
3 687
Управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич показал, что пр...
Представители редакции РЗН. инфо побывали на территории...
11 марта 13:27
9 027
Рязанские повара приготовили более 2000 блюд на ВФМ
Выступление команды Ассоциации Кулинаров Рязанского Кра...
5 марта 11:49
11 060
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Истребитель «развернул» два американских самолета от российской границы
Отмечается, что все произошло над акваторией Баренцева моря.

Во вторник, 26 марта, истребитель «развернул» два американских самолета от российской границы. Об этом сообщает Telegram-канал «Оперативные сводки».

Отмечается, что над акваторией Баренцева моря обнаружили приближающихся к государственной границе России два стратегических В-1 В ВВС США.

В воздух был поднят дежурный истребитель МиГ-31, который сопроводил американские самолеты в обратном направлении.