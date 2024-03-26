Истребитель «развернул» два американских самолета от российской границы

Отмечается, что все произошло над акваторией Баренцева моря.

Во вторник, 26 марта, истребитель «развернул» два американских самолета от российской границы. Об этом сообщает Telegram-канал «Оперативные сводки».

Отмечается, что над акваторией Баренцева моря обнаружили приближающихся к государственной границе России два стратегических В-1 В ВВС США.

В воздух был поднят дежурный истребитель МиГ-31, который сопроводил американские самолеты в обратном направлении.