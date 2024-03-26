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ГРПЗ получил Благодарственное письмо полномочного представителя Президента РФ в ЦФО

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) отмечен Благодарственным письмом полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева.

В рамках заводского Дня качества Благодарственное письмо в торжественной обстановке Главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Михаил Максимов вручил техническому директору ГРПЗ Геннадию Колодько. Коллектив предприятия, в лице генерального директора Бориса Виноградова, отмечен за активную гражданскую позицию и участие в общественно-политической жизни Центрального федерального округа.

С приветственным словом к заводчанам обратился главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Михаил Максимов: «Приветствую уважаемый коллектив знаменитого завода. На меня возложена почетная миссия — вручить Благодарственное письмо и сказать слова признательности вам за вашу сплоченность, ответственное отношение к делу и добросовестный труд на благо Родины, а также отметить большой вклад, который вы вносите в укрепление промышленного потенциала страны. Желаю ГРПЗ процветания, а работникам предприятия — здоровья и всего самого наилучшего».

Государственный Рязанский приборный завод — одно из ведущих российских предприятий радиоэлектронной промышленности. Завод в 2023 году отметил 105-летие. За это время предприятие прошло путь от выпуска деревянных гвоздей до разработки и производства сложнейших образцов авионики. В числе современных изделий ГРПЗ — инверторные сварочные аппараты, автомобильная электроника, электрозарядные станции, медицинская техника.