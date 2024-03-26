Директор ФСБ заявил, что в России сохраняется террористическая угроза

По данным издания, директор ФСБ Александр Бортников заявил, что нужно признать СБУ террористической организацией. Он также отметил, что террористическая угроза в России сохраняется.

Директор ФСБ заявил, что в России сохраняется террористическая угроза. Об этом пишет РИА Новости.

По данным издания, директор ФСБ Александр Бортников заявил, что нужно признать СБУ террористической организацией. По его словам, теракт в «Крокусе» нужен был западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию, создать панику в обществе в России.

Бортников также отметил, что террористическая угроза в России сохраняется.

Ранее секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что за терактом в «Crocus City Hall» стоит Украина.