22-летний рязанец украл сейф с деньгами у пожилой москвички
Возбуждено уголовное дело.
22-летний рязанец украл сейф с деньгами у пожилой москвички. Об этом сообщает ГУ МВД Москвы.
Отмечается, что к правоохранителям обратился муж пострадавшей и рассказал, что пока его не было, в квартиру пришел неизвестный.
Преступник отвлек внимание женщины, забрал сейф с деньгами, документами, ювелирными украшениями, ключами от автомобиля и юбилейными монетами и скрылся.
Полицейские установили, что злоумышленником оказался житель Рязанской области.
Возбуждено уголовное дело.