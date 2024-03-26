22-летний рязанец украл сейф с деньгами у пожилой москвички

Возбуждено уголовное дело.

22-летний рязанец украл сейф с деньгами у пожилой москвички. Об этом сообщает ГУ МВД Москвы.

Отмечается, что к правоохранителям обратился муж пострадавшей и рассказал, что пока его не было, в квартиру пришел неизвестный.

Преступник отвлек внимание женщины, забрал сейф с деньгами, документами, ювелирными украшениями, ключами от автомобиля и юбилейными монетами и скрылся.

Полицейские установили, что злоумышленником оказался житель Рязанской области.

Возбуждено уголовное дело.