За месяц в реках Рязанской области зафиксировали четыре превышения ПДК вредных веществ

Отмечается, что случаев аварийного, высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха и радиационного фона зафиксировано не было.

За месяц в реках Рязанской области зафиксировали четыре превышения вредных веществ. Об этом сообщили на сайте регионального Гидрометцентра.

За февраль в Рязанской области было зафиксировано 4 случая высокого загрязнения поверхностных вод:

в реке Верда — ниже Скопина содержание азота аммонийного составляло 11 ПДК;

в реке Пра — ниже села Борисово содержание железа общего составило 49,8 ПДК;

в реке Пра — выше поселка Брыкин Бор содержание железа общего составило 36,9 ПДК;

в реке Пра — выше устья реки содержание железа общего составило 45,7 ПДК.

Отмечается, что случаев аварийного, высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха и радиационного фона зафиксировано не было.