ВСУ атаковали Новочеркасскую ГРЭС в Ростовской области
В результате два энергоблока выведены из эксплуатации.
ВСУ атаковали Новочеркасскую ГРЭС в Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В понедельник, 25 марта, ВСУ атаковали электроподстанцию Новочеркасской ГРЭС. В результате два энергоблока выведены из эксплуатации.
По словам главы региона Василия Голубева на подстанции началось возгорание. Из-за пожара в итоге автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ — Тихорецкая и Ростовская.
Сейчас энергоснабжение потребителей восстановлено.
В Минобороны уточнили, что в ночь на 25 марта над Ростовской области сбили 11 беспилотников.