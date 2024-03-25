ВСУ атаковали Новочеркасскую ГРЭС в Ростовской области

В результате два энергоблока выведены из эксплуатации.

ВСУ атаковали Новочеркасскую ГРЭС в Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В понедельник, 25 марта, ВСУ атаковали электроподстанцию Новочеркасской ГРЭС. В результате два энергоблока выведены из эксплуатации.

По словам главы региона Василия Голубева на подстанции началось возгорание. Из-за пожара в итоге автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ — Тихорецкая и Ростовская.

Сейчас энергоснабжение потребителей восстановлено.

В Минобороны уточнили, что в ночь на 25 марта над Ростовской области сбили 11 беспилотников.