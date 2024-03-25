Во время спецоперации погиб рязанец Алексей Курчатов

Прощание пройдет в Заокском во вторник, 26 марта.

Во время спецоперации погиб уроженец Рязанской области Алексей Курчатов. Об этом сообщили в группе Заокского сельского поселения «ВКонтакте».

"Алексей ушел добровольцем на фронт и погиб в ходе специальной военной операции, исполняя свой воинский долг", — указано в публикации.

Прощание с Курчатовым пройдет во вторник, 26 марта, в селе Заокском. В 9:30 состоится прощание около дома на улице Советской, а в 10:00 — отпевание в церкви Покрова Пресвятой Богородицы.